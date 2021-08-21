В услугах бразильца заинтересован Фламенго, который планирует сделать именитого защитника последним подписанием в текущее трансферное окно, сообщает globoesporte.

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Преимуществом бразильского клуба является то, что Луис не желает продолжать выступать в Европе. Сейчас он находится в статусе свободного агента, поэтому подписать защитника можно будет и в течение сезона.

К слову, Давид Луис в прошлом сезоне выступал в составе Арсенала, где сыграл 30 матчей и забил 2 гола, однако покинул команду по окончании контракта.

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