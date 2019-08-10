Давид Луис: Мало кто из игроков смог бы решиться на трансфер из Челси в Арсенал, они бы испугались

Защитник сборной Бразилии Давид Луис поделился впечатлениями от перехода с Челси в Арсенал.

"У меня был шанс перейти в большой клуб, а я всегда любил новые вызовы. Я никогда не боялся попробовать что-то новое. Думаю, не так много игроков решились бы на такой переход, они бы испугались. Я просто стараюсь делать великие дела. Мой цикл в Челси завершен, и теперь открывается новая глава с Арсеналом.

Давид Луис официально перешел в Арсенал

Унаи Эмери сыграл большую роль, когда я принимал решение о переходе. Я знаю его и некоторых людей в клубе. Знаю мастерство команды, футболистов, поэтому и появились амбиции и мечта выигрывать. Я всегда начинаю сезон с мыслью о победе, в Арсенале будет так же", – приводит слова бразильца официальный сайт клуба.

Напомним, Давид Луис перешел из Челси в Арсенал этим летом. Бразилец также защищал цвета ПСЖ, Бенфики и бразильской Витории. В составе Челси выигрывал АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии (дважды).

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