Давид Луис: Игроки находятся в прекрасном настроении перед матчем с Динамо

Защитник Челси Давид Луис рассказал об атмосфере в команде перед матчем 1/8 финала Лиги Европы.

"Сейчас игроки находятся в прекрасном настроении. Ведь мы хорошо сыграли в финале Кубка лиги, хотя и уступили Манчестер Сити, а затем победили в тяжелом матче с Тоттенхэмом.

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У нас действительно тяжелый график, но я предпочитаю играть матчи, а не тренироваться. Уверен, что мы справимся с этими нагрузками.

Сарри – великий тренер и великий человек, характер которого не поменяется из-за нескольких неудачных результатов. Он очень любит футбол, и прививает эту любовь всем нам", – цитирует Луиса официальный твиттер Челси.

Напомним, матч 1/8 Лиги Европы Челси – Динамо состоится завтра, 7 марта, начало в 22:00.

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