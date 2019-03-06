toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД РЕАЛ МАДРИД - АЯКС ЧЕЛСИ - ДИНАМО КИЕВ

Давид Луис: Игроки находятся в прекрасном настроении перед матчем с Динамо

19:48 21 Читати українською
Давид Луис: Игроки находятся в прекрасном настроении перед матчем с Динамо
Давид Луис / Фото ФК Челси

Защитник Челси Давид Луис рассказал об атмосфере в команде перед матчем 1/8 финала Лиги Европы.

 

"Сейчас игроки находятся в прекрасном настроении. Ведь мы хорошо сыграли в финале Кубка лиги, хотя и уступили Манчестер Сити, а затем победили в тяжелом матче с Тоттенхэмом.

Челси – Динамо: предматчевая пресс-конференция Маурицио Сарри

У нас действительно тяжелый график, но я предпочитаю играть матчи, а не тренироваться. Уверен, что мы справимся с этими нагрузками.

Сарри – великий тренер и великий человек, характер которого не поменяется из-за нескольких неудачных результатов. Он очень любит футбол, и прививает эту любовь всем нам", – цитирует Луиса официальный твиттер Челси.

Напомним, матч 1/8 Лиги Европы Челси – Динамо состоится завтра, 7 марта, начало в 22:00.

Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони зараз

Теги
Давид Луис Давид Луис Челси Челси Лига Европы Маурицио Сарри Маурицио Сарри Челси - Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
55
мин
ПСЖ
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук