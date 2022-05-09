В рамках 5-го тура чемпионата Бразилии "красно-черные" потерпели минимальное поражение, ставшее для них вторым подряд. В пяти стартовых турах Фламенго выиграл лишь один матч и расположился непосредственно возле зоны вылета.

Де Пена очередным ассистом в Бразилии помог экс-легионеру Шахтера забить первый гол в карьере

Игра против Ботафого начиналась не так уж плохо. Габигол даже открыл счет, но радоваться пришлось недолго. Видеоассистенты зафиксировали офсайд. А вот после перерыва стало совсем грустно. В частности, Давиду Луису. Сначала опытный защитник ошибся, когда соперник забивал, а в конце матча упустил роскошный шанс спасти Фламенго от поражения.

Опытный бразилец бил из пределов штрафной, но запустил мяч значительно выше ворот. Видео сразу стало вирусным в интернете.