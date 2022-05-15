"Лично мое мнение: это нецелесообразно – играть в футбол во время военного положения где-то на западе. Давайте сначала освободим страну от орков, а потом будем думать о футболе. Потому что мирные люди гибнут, города разрушаются. Как мы будем играть в футбол, а людям морально держаться и беречь себя?

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Война затягивается, но главное – победа. Надо идти к ней и верить. Футбол и все остальное потом. Сейчас нужно собраться и работать на победу страны, чтобы она осталась целой и сохранила города. Без Донецка, Мариуполя, Харькова, какой футбол? Тернополь, Черновцы? Я не вижу смысла. Я вижу смысл только играть в всех городах, которые принадлежат Украине.

Я хочу играть в футбол и свою жизнь связывать с футболом. А эта ситуация – это зов сердца и помощь стране", – сказал Богданов в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения Богданов вступил в ряды ТРО, а впоследствии принял присягу на верность украинскому народу в военной форме и с автоматом в руках.

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