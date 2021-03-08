Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе будет очень желанным трансфером для Ливерпуля – фанаты готовы пожертвовать собственные средства на звездного француза.

"Поскольку у Ливерпуля недостаточно средств для осуществления этого трансфера, мы подумали, что можем взять его на себя и собрать средства со всех болельщиков со всего мира.

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Давайте шокируем футбольный мир. В мире примерно 100 млн фанатов Ливерпуля. Если все примут участие, то с одного болельщика потребуется всего по 2,5 фунта стерлингов, и тогда мы сможем собрать достаточно денег для начала переговоров с Килианом.

Давайте объединимся для осуществления первого в истории и самого крупного трансфера на деньги болельщиков. Создадим историю", – отметили фанаты Ливерпуля Харри Гловер и Дэнни Демпси-Парр на GoFundMe. Добавим, что им уже удалось собрать около 4 тысяч фунтов.

К слову, Мбаппе провел 32 поединка в составе ПСЖ в текущем сезоне, отметившись 25 голами и 9 голами.

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