– Опытные футболисты нам нужны в каждой линии. У нас сейчас из опытных только вратарь Бандура, защитник Немчанинов и нападающий Коломоец. Да и то, к большому сожалению, он получил травму и не смог доиграть свой первый матч против Ворсклы.

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Нам бы хотелось видеть опытного футболиста в опорной зоне. Витенчуком я доволен, но нужны равноценные замены. Это хорошо, что мы так чемпионат прошли, однако мы могли бы усиливать игру, так что хотелось бы еще одного-двух опытных футболистов увидеть в составе.

– Насчет Селезнева ходит много слухов…

– Нет, давайте, по Селезневу я вообще ничего говорить не буду, – заявил Шаран в комментарии FanDay.

Напомним, контракт 37-летнего нападающего был рассчитан до следующего лета, но, по информации СМИ, стороны разорвали его досрочно. В нынешнем сезоне Селезнев провел всего 7 минут на поле и не отличался результативными действиями.

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