Сульшер скептически оценил уровень игры Манчестер Юнайтед в победном матче против Лестера

Главный тренер Манчестер Юнайтед отметил определенные проблемы команды, несмотря на три очка в матче с "лисами".

"Давайте не будем обманывать себя – мы не показали великолепную игру. Первые 25 минут были фантастическими, но мы постепенно теряли контроль. В конце нам удалось его вернуть.

Манчестер Юнайтед – Лестер – 1:0 – видео гола и обзор матча

Это, вероятно, был первый раз в текущем сезоне, если не считать матч с Челси, когда нам приходилось защищаться всей командой в течение длительных отрезков. Рад, что нам удалось не пропустить.

МЮ отлично оборонялся. Конечно, мы хотим играть лучше, больше контролировать мяч, доминировать, но иногда тебе противостоит команда, которая способна доставить проблемы. Думаю, мы хорошо справились", – цитирует Сульшера Sky Sports.

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Напомним, тяжелые три очка помогли МЮ занять 4-е место турнирной таблицы АПЛ, Лестер опустился на пятую позицию.