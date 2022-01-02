На момент начала матча Челси – Ливерпуль команда Гвардиолы оторвалась от ближайшего преследователя на 11 очков, но мерсисайдцы могут сократить отставание до 6-ти баллов.

Гвардиола признал, что Манчестер Сити незаслуженно обыграл Арсенал

Многие уже уверены в чемпионстве "горожан". Даже Томас Тухель заявил, что кадровая ситуация мешает Челси претендовать на титул, а Юрген Клопп тоже признался, что даже не думает об отставании от Сити. Однако Гвардиола, несмотря на 11-матчевую победную серию своих подопечных, уверен, что борьба за титул АПЛ только начинается.

"Говорите, Манчестер Сити станет чемпионом? Если да, то давайте нам трофей, мы поедем в отпуск на Мальдивы. Конечно, рано говорить о титуле. Сейчас у нас есть 5-6 дней для подготовки к матчу Кубка, а потом у Манчестер Сити игра чемпионата против Челси. У нас есть несколько игроков с COVID-ом и травмами. Все еще может измениться", – цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.

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