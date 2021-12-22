"На футбольном матче я здесь ни разу не была. В Дубае как-то большее мужское население присутствует на стадионе. Женщинам здесь не принято ходить на футбольные матчи, хотя, по-моему, можно.

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Сергей тоже мне говорит: "Давай, пока будешь дома смотреть". Первое время Никита не ездил на матчи. Сейчас только на товарищеские игры Сергей может взять его. На официальные матчи не пускают детей в возрасте до 12 лет. Это, по-моему, связано с ковидом.

Сергей следит за матчами Динамо, за матчами сборной Украины. Всегда болеем всем сердцем", – сказала Анна в эфире SportArenaTV.

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