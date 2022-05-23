Нападающий Милана, который во второй раз выиграл Скудетто с "россонери", не мог не стать главным действующим лицом праздника.

После завершения матча против Сассуоло (3:0), победа в котором принесла Милану чемпионство, Златан на правах самого опытного футболиста взял слово в раздевалке.

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"Когда я пришел сюда, мало кто верил в нас. Но когда мы поняли, что нуждаемся в самопожертвовании, труде и вере, мы стали командой. И как команда мы можем добиться того, чего достигли сейчас.

Теперь Милан – чемпион Италии. Хочу поблагодарить каждого футболиста и членов правления. Я знаю, что это было нелегко, но единство победило. В начале сезона в нас не верили, но все изменилось. Горжусь каждым из вас.

Отпразднуйте, как чемпионы. Сейчас не город Милан принадлежит команде Милан, а Италия принадлежит Милану", – эмоционально заявил 40-летний Златан, толкнув стол.

В чемпионском для "россонери" сезоне Ибрагимович забил 8 голов и отдал 3 ассиста. Через месяц его контракт с клубом истекает, но не исключено, что ветеран останется в Милане еще на сезон. По крайней мере, он уже намекнул на это.

"Я прибыл сюда, дав обещание, и я его сдержал. Когда я говорил, что мы выиграем Скудетто, многие смеялись. Посвящаю это чемпионство Мино. Он был одним из тех, кто хотел видеть меня в Милане и сказал, что я единственный, кто может спасти Милан. Мое будущее? Мино Райола сказал бы: "Давай поиграем еще 10 лет и украдем больше денег", – цитирует шведа Goal.com.

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