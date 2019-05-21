"Давай, б***ь, выкладывайся", – Гетце вспомнил жесткую манеру тренировок Клоппа

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце рассказал о работе с Юргеном Клоппом.

"Клопп был моим первым тренером, и он был тем, кто поверил в меня и дал мне шанс дебютировать в 17 лет. Интересно наблюдать, как он работает в Ливерпуле, потому что он так естественно обращается с медиа.

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Он настоящий, он говорит то, что хочет. Но я думаю, что многие видят только ту его версию, которая стоит на бровке. Но есть и серьезная сторона.

Когда мне было 17-18 лет, я не всегда выкладывался на тренировках на 100%, и он мог быть страшным. Он подбегал ко мне и кричал прямо в лицо. Я даже не могу перевести с немецкого, но вы знаете, как он говорит, скрежеща зубами: "Тебе нужно действовать с пристрастием! Нужно выкладываться больше! Давай, б***ь".

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А потом, после тренировки, он мог быть абсолютно спокойным, садился напротив и говорил: "Марио, как ты? Давай поговорим о жизни. Как дела?"

Он знал, как со мной работать. Он был выдающимся тренером, но его характер был важным для молодого игрока вроде меня. Я никогда не встречал тренера в футболе, который был бы настолько естественно забавным", – поделился Гетце в своей колонке на The Players 'Tribune.

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