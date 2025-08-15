Дарвин забил с "ассиста-скорпиона" экс-игрока Зенита, пушки Канселу и Тео – Аль-Хиляль устроил шоу (ВИДЕО)
Аль-Хиляль продолжает готовиться к старту чемпионата Саудовской Аравии, одержав победу в очередном спарринге.
Команда Симоне Индзаги со счетом 3:2 победила Вальдхоф Мангейм – клуб третьего дивизиона Германии. Соперники устроили шоу, наколотив 5 голов за стартовые 35 минут.
Дубль Роналду не спас Аль-Наср в игре против команды Сегунды – поражение в дебютном матче экс-лидера Барселоны
Все мячи Аль-Хиляля – шедевры. Фланговые защитники Тео Эрнандес и Жоау Канселу отметились роскошными ударами из-за пределов штрафной площади. Не ушел с поля без гола и Дарвин Нуньес. Экс-форвард Ливерпуля воспользовался "передачей-скорпионом" от Малкома, который когда-то запачкался выступлениями за питерский Зенит.
Правда, Аль-Хиляль явно имеет проблемы в обороне, позволив скромному сопернику дважды поразить ворота Буну. У Симоне Индзаги остается 2 недели до первого матча чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Рияда (29 августа).
"Современный футбол – скучен": творил магию, стал чемпионом с Депортиво и ударил своего тренера – гениальный Джалминья