Аль-Хиляль продолжает готовиться к старту чемпионата Саудовской Аравии, одержав победу в очередном спарринге.

Команда Симоне Индзаги со счетом 3:2 победила Вальдхоф Мангейм – клуб третьего дивизиона Германии. Соперники устроили шоу, наколотив 5 голов за стартовые 35 минут.

Дубль Роналду не спас Аль-Наср в игре против команды Сегунды – поражение в дебютном матче экс-лидера Барселоны

Все мячи Аль-Хиляля – шедевры. Фланговые защитники Тео Эрнандес и Жоау Канселу отметились роскошными ударами из-за пределов штрафной площади. Не ушел с поля без гола и Дарвин Нуньес. Экс-форвард Ливерпуля воспользовался "передачей-скорпионом" от Малкома, который когда-то запачкался выступлениями за питерский Зенит.

Правда, Аль-Хиляль явно имеет проблемы в обороне, позволив скромному сопернику дважды поразить ворота Буну. У Симоне Индзаги остается 2 недели до первого матча чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Рияда (29 августа).

"Современный футбол – скучен": творил магию, стал чемпионом с Депортиво и ударил своего тренера – гениальный Джалминья