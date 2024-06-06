Сборная Уругвая уверенно обыграла Мексику в товарищеском матче. Счет и обзор поединка Уругвай – Мексика в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Уругвай – Мексика – 4:0

Голы: Нуньес, 7, 44, 49, Пеллистри, 26

Уругвай завершил игровую подготовку к Копа Америка на мажорной ноте, разгромив Мексику, которая перед турниром проведет еще один спарринг – против Бразилии.

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Отчетный матч стал бенефисом Дарвина Нуньеса, который оформил хет-трик. Еще один гол забил вингер Манчестер Юнайтед Факундо Пеллистри. К слову, Дарвин впервые забил три гола в одном матче за национальную команду. Интересно, что за всю весну в АПЛ он забил лишь два гола.

Приход Марсело Бьелсы на тренерскую скамью сборной Уругвая очень помог Нуньесу. Под руководством этого наставника форвард Ливерпуля провел семь матчей, в которых забил 8 голов и отдал три результативные передачи.