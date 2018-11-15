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Дармиан снова хочет вырваться из Манчестер Юнайтед, однако Моуринью желает его сохранить

14 ноября 23:24 21 Читати українською
Дармиан снова хочет вырваться из Манчестер Юнайтед, однако Моуринью желает его сохранить
Жозе Моуринью

Итальянский защитник Маттео Дармиан планирует как можно быстрее прекратить сотрудничество с английским клубом.

Дармиан пытался попрощаться с Манчестер Юнайтед еще летом, ведь в прошлом сезоне ему не доверяли. Клуб заблокировал трансфер, но в текущем сезоне итальянцу также не дают игрового времени – лишь один матч в чемпионате за "красных дьяволов".

Маттео снова хочет бежать из Олд Траффорд. Он имеет несколько вариантов в Италии – предметный интерес проявляли Наполи и Интер. Впрочем, Жозе Моуринью не хочет отпускать игрока, сообщает ESPN. Главный тренер Манчестер Юнайтед хочет сохранить Дармиана минимум до лета, ведь он сможет подстраховать оба фланга обороны в случае травм основных исполнителей.

Напомним, что Дармиан перешел в Манчестер Юнайтед в 2015 году из Торино за 16 млн фунтов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019-го.

"Особливий" вже не особливий – Моурінью не впорався з роботою в Манчестер Юнайтед

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