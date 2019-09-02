Данкан перешел в Фиорентину – его агент обвинил Ливерпуль в "психологическом насилии"

Юный форвард Бобби Данкан сменил английский Ливерпуль на итальянскую Фиорентину. Он является кузеном легенды "красных" Стивена Джеррарда.

Талантливый англичанин стал игроком "фиалок", сообщает официальный сайт флорентийцев.

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Данкан подписал с Фиорентиной контракт по схеме 3+2. Ливерпуль за переход18-летнего нападающего заработал ориентировочно 2 млн фунтов. Кроме того, мерсисайдцы получат 20 % со следующего трансфера родственника Стиви Джи. Форвард стремился покинуть Ливерпуль этим летом, поскольку не видел карьерных перспектив в клубе.

Стоит отметить, что Бобби Данкан перебрался на Энфилд летом прошлого года, покинув Манчестер Сити. В прошлом сезоне он забил 25 голов за Ливерпуль U-18.

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