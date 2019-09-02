toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Данкан перешел в Фиорентину – его агент обвинил Ливерпуль в "психологическом насилии"

21:48 55 Читати українською
Данкан перешел в Фиорентину – его агент обвинил Ливерпуль в "психологическом насилии"
Бобби Данкан / Sports Illustrated

Юный форвард Бобби Данкан сменил английский Ливерпуль на итальянскую Фиорентину. Он является кузеном легенды "красных" Стивена Джеррарда.

Талантливый англичанин стал игроком "фиалок", сообщает официальный сайт флорентийцев.

"Он 4 дня не выходил из комнаты": кузен Джеррарда получил психологическую травму из-за руководства Ливерпуля

Данкан подписал с Фиорентиной контракт по схеме 3+2. Ливерпуль за переход18-летнего нападающего заработал ориентировочно 2 млн фунтов. Кроме того, мерсисайдцы получат 20 % со следующего трансфера родственника Стиви Джи. Форвард стремился покинуть Ливерпуль этим летом, поскольку не видел карьерных перспектив в клубе.

Стоит отметить, что Бобби Данкан перебрался на Энфилд летом прошлого года, покинув Манчестер Сити. В прошлом сезоне он забил 25 голов за Ливерпуль U-18.

Ліверпульський конфлікт, Бейл рятує дупу Зідана, "містер справедливість" Кулібалі, дивні дербі – топ-10 моментів вікенду

blog_ava
Палкин прокомментировал потенциальные трансферы Тайсона и Коноплянки
17:54
1022
Теги
Трансферы Бобби Данкан Бобби Данкан Фиорентина Фиорентина Ливерпуль Ливерпуль Италия Трансферы Ливерпуля Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Чемпионата Англии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
18
час
:
11
мин
Минай
17:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук