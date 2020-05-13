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Данило Силва выбрал лучшего игрока Динамо

10:30 92 Читати українською
Данило Силва выбрал лучшего игрока Динамо
Сергей Ребров и Данило Силва / Фото ФК Динамо

Экс-защитник Динамо Данило Силва вспомнил свои выступления по киевский клуб.

"Ярмола – лучший футболист, с которым мне приходилось играть в своей карьере.

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Возможно, после переезда в Европу его карьера складывается не так, как хотелось бы, но судить о причинах, не зная всех подробностей, я бы не стал.

В любом случае, я желаю ему успехов. Зная, насколько Андрей работоспособный, уверен, он еще заявит о себе во весь голос", – цитирует Силву официальный сайт киевлян.

Напомним, Андрей Ярмоленко защищал цвета Динамо в 2007-2017 годах, после чего перебрался в дортмундскую Боруссию.

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Динамо Киев Динамо Киев Данило Силва Данило Силва Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Украинцы за рубежом
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