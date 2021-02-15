Один из лучших крайних защитников Динамо в новейшей истории клуба Данило Силва договорился о сотрудничестве с киевлянами, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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34-летний экс-футболист станет международным представителем Динамо и будет способствовать продвижению бренда клуба. В сферу его деятельности будут входить вопросы, связанные с расширением сотрудничества "бело-синих" с клубами и организациями из стран Южной и Северной Америки.

Напомним, Силва защищал цвета Динамо с 2010 по 2017 годы. С киевлянами он дважды становился чемпионом Украины, выиграл два Кубка страны и один Суперкубок. В общем, в составе украинской команды сыграл 219 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 20 результативных передач.

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