В четверг, 28 января, в гостях у руководства Динамо побывал экс-защитник киевлян Данило Силва, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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34-летний бразилец недавно завершил карьеру и сейчас выбирает дальнейшее направление своей деятельности. Во время встречи с президентом Динамо Силва обсудил свое возможное сотрудничество с клубом, но уже не в статусе игрока.

Игорь Суркис неоднократно подчеркивал, что считает Данило одним из лучших легионеров в истории Динамо и относится к нему с огромным уважением. В то же время бразилец отметил, что считает киевский клуб важным этапом не только своей карьеры, но и жизни, поэтому он хотел бы приносить пользу Динамо с учетом своего богатого опыта выступлений на разных континентах.

Напомним, Силва защищал цвета киевского Динамо с 2010 по 2017 годы. С "бело-синими" он дважды становился чемпионом Украины, выиграл два Кубка страны и один Суперкубок. В общем, в составе украинской команды сыграл 219 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 20 результативных передач.

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