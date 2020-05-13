Данило Силва: Мои дети во дворе выбирают не бразильские клубы, а Динамо или сборную Украины

Бывший легионер Динамо Данило Силва признался, что воспитал у своих детей любовь к Украине.

"Я по-прежнему наполовину украинец. Я часто вспоминаю время, проведенное в Киеве, люблю есть борщ, который научилась готовить моя жена.

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А мои дети, играя в футбол во дворе и выбирая команды, называют не Сан-Паулу или Коринтианс, а киевское Динамо и сборную Украины", – цитирует Силву официальный сайт киевлян.

Напомним, бразилец защищал цвета Динамо в 2010-2017 годах. Легендарный защитник воспитывает двух сыновей.

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