toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ВАЛЕРИЙ ЛОБАНОВСКИЙ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ГЕРМАНИЯ

Данило Силва: Мои дети во дворе выбирают не бразильские клубы, а Динамо или сборную Украины

13:12 45 Читати українською
Данило Силва: Мои дети во дворе выбирают не бразильские клубы, а Динамо или сборную Украины
Данило Силва / Фото ФК Динамо

Бывший легионер Динамо Данило Силва признался, что воспитал у своих детей любовь к Украине.

"Я по-прежнему наполовину украинец. Я часто вспоминаю время, проведенное в Киеве, люблю есть борщ, который научилась готовить моя жена.

Блохин хотел меня натурализовать, – экс-легионер Динамо

А мои дети, играя в футбол во дворе и выбирая команды, называют не Сан-Паулу или Коринтианс, а киевское Динамо и сборную Украины", – цитирует Силву официальный сайт киевлян.

Напомним, бразилец защищал цвета Динамо в 2010-2017 годах. Легендарный защитник воспитывает двух сыновей.

"Михайличенка знаю як людину": Заховайло – про вади Динамо, інтерес до Циганкова і українців у Чехії

blog_ava
"Меня часто называют диктатором". Бессмертные цитаты Валерия Лобановского
09:50
6574
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Украина Украина Данило Силва Данило Силва
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
29
мин
Вильярреал
23:55
Реал Сосьедад
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук