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Данило Силва мог перейти в Валенсию – защитник объяснил, почему остался в Динамо

12:03 20 Читати українською
Данило Силва мог перейти в Валенсию – защитник объяснил, почему остался в Динамо
Данило Силва (в центре) / Getty Images

Бывший легионер Динамо Данило Силва в свое время отказался переезжать в чемпионат Испании.

"Конечно, любой футболист мечтает играть в большом клубе. Но я очень любил Динамо. Знаю, что был интерес со стороны испанских и итальянских команд. В Испании это не Барселона и не Реал, но хорошая команда.

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Не было официального запроса в клуб, просто выходили на меня. Валенсия была заинтересована в моих услугах. Но я ответил отказом, так как у меня был замечательный момент в Динамо: мы после стольких лет выиграли чемпионство, поэтому я не хотел уходить", – сказал Силва в интервью изданию Sportarena.

Напомним, 33-летний бразилец провел в Киеве 7 лет и завоевал с Динамо два чемпионских титула. Летом 2017 года вернулся на родину, а сейчас защищает цвета Лос-Анджелеса.

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