toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ - БРЮГГЕ ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Данило признался, что хотел отобрать у Роналду седьмой номер в Ювентусе

16:24 90 Читати українською
Данило признался, что хотел отобрать у Роналду седьмой номер в Ювентусе
Данило и Криштиану Роналду / Фото ФК Реал

Новоиспеченный защитник Ювентуса Данило посягнул на "святое".

"Я говорил с ним, прежде чем перейти в Ювентус. Сказал ему, что хочу взять"семерку", но она была уже занята.

Данило сменил Манчестер Сити на Ювентус

Роналду очень высоко отзывался о Ювентусе, игра с Криштиану добавит мотивации. Мне показалось, Роналду очень мотивирован и счастлив. Он говорил о клубе как о семье, и для меня это обнадеживающе. Было очень приятно услышать такое", – цитирует Данило Goal.com.

Напомним, Данило защищал цвета Реала бок о бок с Криштиану Роналду в 2015-2017 годах.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

blog_ava
Динамо – Брюгге: браво за душевную игру, шок от провалов, убийственные замены – 6 голов и 2 удаления на прощание с ЛЧ
02:59
5494
Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Данило Данило Ювентус Ювентус Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
41
мин
Ливерпуль
22:00
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук