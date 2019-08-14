Данило признался, что хотел отобрать у Роналду седьмой номер в Ювентусе

Новоиспеченный защитник Ювентуса Данило посягнул на "святое".

"Я говорил с ним, прежде чем перейти в Ювентус. Сказал ему, что хочу взять"семерку", но она была уже занята.

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Роналду очень высоко отзывался о Ювентусе, игра с Криштиану добавит мотивации. Мне показалось, Роналду очень мотивирован и счастлив. Он говорил о клубе как о семье, и для меня это обнадеживающе. Было очень приятно услышать такое", – цитирует Данило Goal.com.

Напомним, Данило защищал цвета Реала бок о бок с Криштиану Роналду в 2015-2017 годах.

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