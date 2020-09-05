Ведущие судейские эксперты Мирослав Ступар и Сергей Шебек дали свою оценку действиям арбитра в эпизоде с голом в ворота украинцев, который, в итоге, имел решающее значение для нашей сборной.

Вчера, 4 сентября, молодежная сборная Украины в рамках шестого тура отбора к Евро-2021 встречалась на выезде со сверстниками из Дании. Подопечные Ротаня вели в счете по ходу матча, однако уже в добавленное время пропустили в скандальном эпизоде ​​и вынуждены были удовлетвориться ничьей. Обидно и то, что украинцы находились в крайне тяжелом положении в своей группе и им необходима была только победа, которую фактически украл у них главный судья матча Йохим Кампис из Нидерландов.

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Судейские эксперты – экс-арбитры ФИФА Мирослав Ступар и Сергей Шебек – тщательно проанализировав голевой эпизод пришли к одинаковому выводу: гол был забит с нарушением правил, а рефери не справился со своей работой.

"Вратарь (Дмитрий Билык – прим.) уже положил руки на мяч, то есть, он его контролировал. Гол забит с нарушением", – отметил Шебек.

"Арбитр психологически неустойчив: фактор забитого мяча в компенсированное время хозяевами поля и счет игры были решающими", – резюмировал Ступар в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, уже 8 сентября молодежка сыграет против сборной Финляндии. Матч состоится 8 сентября в Хельсинки на Олимпийском стадионе, начало поединка в 19:00.

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