На этом Евро-2024 случилось уже семь автоголов, в матче Дания – Сербия это число могло увеличиться. Правый центральный защитник сборной Дании Андерсен срезал мяч в собственные ворота в начале второго тайма, но его спасла бригада арбитров – лайнсмен сразу же зажёг офсайд. Повтор чётко показал: Йович в момент передачи Тадича действительно был "вне игры".

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Тем не менее, именно таких обостряющих передач Сербии в первой половине встречи не хватало – команда Драгана Стойковича выглядела пассивно в атаке. Поэтому тренер произвёл в перерыве две замены: Тадич заменил Самарджича, а форвард Йович вышел вместо опорного полузащитника Гуделя. Эти решения выглядели логично: под бдительным взором знаменитого теннисиста Новака Джоковича сербам необходимо было только побеждать, ничья их не устраивала. Вместо этого в первой половине встречи бал правила Дания – Ба и Винд простили сербов, не реализовав свои возможности.

К середине второго тайма Стойкович пошёл ва-банк – он выпустил на поле уже третьего нападающего, Душана Влаховича. Сербы сбились на навесы с флангов в штрафную, но даже это не помогло им загрузить работой Шмейхеля. Дания, в свою очередь, полностью сосредоточилась на обороне и довела игру до безголевой ничьей – симуляция Митровича в чужой штрафной (дважды!) к пенальти так и не привела, а своей единственный голевой момент Александар не реализовал. Он не попал в дальний угол.

Ничья 0:0 гарантировала Дании второе место в группе С – для определения "победителя" между командой Каспера Юльмена и Словенией пришлось смотреть дополнительные показатели. Оказалось, что датчане заработали меньше желтых карточек на этом Евро.

В 1/8 финала Дания сыграет с Германией.