"Да, я видел официальное письмо УЕФА, в котором говорилось, что игроки послушали Эриксена и сами решили доиграть матч. Но я знаю правду, и она совсем другая. Им оставили три варианта, среди которых – играть последние 50 минут немедленно.

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Также был вариант доиграть в обед следующего дня. Третий заключался в том, чтобы согласиться на техническое поражение со счетом 0:3. Что они должны были выбрать? Хотели ли футболисты снова выходить на поле? Был ли это их выбор? Не думаю. Из вчерашней пресс-конференции понятно, что тренер серьезно сожалеет о решении вернуть игроков на поле", – цитирует Петера Шмейхеля Goal.

Добавим, что Эриксен потерял сознание под занавес первого тайма, а датчане пропустили от Финляндии во втором. Также был нереализованный пенальти Хейберга.

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