В рамках квалификации ЧМ-2026 были проведены матчи в группах В и С. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Мира-2026, квалификация

Группа С

Греция – Дания – 0:3

Голы: Дамсгор, 32, Кристенсен, 62, Хёйлунд, 81

Беларусь – Шотландия – 0:2

Голы: Адамс, 43, Волков, 65 (автогол)

Группа В

Косово – Швеция – 2:0

Голы: Реджбецай, 26, Мурики, 42

Швейцария – Словения – 3:0

Голы: Эльведи, 18, Эмболо, 33, Ндое, 38

Греция в центральном матче дня принимала Данию. Эллинский футбол сейчас находится на подъеме в прямом смысле, однако на фоне скандинавов сборная провалилась – команда нанесла всего 4 удара, а в створ впервые попала на 77-й минуте. Что наиболее важно, хозяева потерпели разгром.

Все голы оказались эффектными. Дасгор и Кристенсен классно пробили с дистанции под правую стойку, а Хёйлунд сыграл отличился после выхода Доргу один на один. Хавбек МЮ обыграл голкипера аж в центре поля и пробил в стойку, однако Расмус сыграл на добивании. 0:3! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

В параллельном поединке Шотландия спокойно "хлопнула" Беларусь – 2:0. Мактоминай помог открыть счет перед перерывом, ассистировав Адамсу, а во втором тайме Гилмор помог Волкову с автоголом. Таким образом, Дания и Шотландия возглавили группу С, набрав по 4 очка. У Греции на один зачетный балл меньше, а белорусы держатся на дне.

В группе В произошла небольшая сенсация. Косово после разгрома от Швейцарии взяло да и прибило Швецию – 2:0. Оба гола залетели еще в первом тайме. Интересно, что балканцы забивали в контратаках после острых моментов "викингов", причем нападающие выбегали один на один или 2-в-1.

Швейцария же в родных стенах разгромила Словению. Все было сделано между 18-й и 38-й минутами – "нати" дважды забили с углового, а третий гол случился после прострела Фройлера на Ндойе. 3:0! Таким образом альпийцы закрепили лидерство в квартете, набрав 6 очков. Косовары отстают на три балла, а у словенцев и шведов по одному.

