"Сегодня утром мы поговорили с Кристианом Эриксеном, он передал привет своим партнерам по команде. Его состояние стабильное, он находится в больнице, чтобы пройти дальнейшее обследование. Команда и тренерский штаб получили кризисную помощь. Они продолжат поддерживать друг друга после вчерашнего инцидента.

"Эриксен дышал, а потом все резко изменилось": врач сборной Дании рассказал, как удалось предотвратить трагедию

Мы хотим поблагодарить всех болельщиков, игроков, королевские семьи Дании и Англии, международные ассоциации и клубы за теплые пожелания в адрес Кристиана Эриксена. Мы предлагаем всем присылать свои пожелания в Федерацию футбола Дании. Мы передадим их Кристиану и его семье", – говорится в твиттере сборной Дании.

Напомним, лидер сборной Дании в конце первого тайма упал на газон без сознания, после чего врачи долгое время делали массаж сердца, а партнеры своими телами закрыли процесс. В конце концов, Эриксена в кислородной маске вынесли на носилках, а матч был приостановлен. После стабилизации состояния Кристиана и его телефонного звонка из больницы поединок решили продолжить.

Герой дня: Крістіан Еріксен виграв головний матч у кар’єрі і затьмарив карателів Росії, яким аплодує Україна