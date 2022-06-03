Сборные Франции и Дании, несмотря на полутоварищеский статус Лиги наций, в личной встрече на Парк де Франс выставили свой сильнейший состав. В таких условиях фанаты могли ожидать настоящего футбольного праздника с кучей моментов. Единственным печальным фактом стало отсутствие Дидье Дешама на тренерском мостике – по семейным обстоятельствам он пропускал матч. Его заменил Ги Стефан.

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На первых минутах люди получили то, на что надеялись. Дания начала поединок агрессивнее, высоко прессингуя и удерживая мяч под контролем. Уже на 4-й минуте гости должны были выходить вперёд в результате вбегания Скова Ольсена на правый край штрафной – он не смог пробить, однако мяч удачно отскочил за спины защитникам на Дольберга. Каспер с острого угла не смог нанести нормальный удар, но получилась идеальная передача на дальнюю штангу. Меле замкнул, выстрелив в ближний угол. Штанга спасла Францию!

"Ле Блё" огрызнулись несколькими неудачными стандартами, а на 12-й минуте открывать счёт мог Бензема. Карим протащил мяч через центр, обыграл трёх защитников в штрафной, обыгрался с партнёром и пробил почти в пустые ворота – впрочем, в последний момент удар заблокировали. Ещё через три минуты нападающий Реала получил передачу от Мбаппе и переиграл Шмейхеля, однако гол отменили из-за офсайда.

К сожалению, после этого матч успокоился. Франция вернула контроль над игрой и проводила затяжные перепасовки, Дания пыталась контратаковать флангами, но всё это не приносило успеха. На поле было скучно. До конца первого тайма команды не создали ни одного момента – и даже предпосылок к нему не вспомнишь. Что хуже всего, прямо перед перерывом травму получил Мбаппе, которого пришлось менять на Нкунку.

Во втором тайме было гораздо веселее. Франция вспомнила, что игра проходит в Париже, откровенно прижав Данию. Уже на 48-й минуте Канте запустил мяч в штрафную, в результате чего началась суета. Бензема в ней разобрался первым, дважды пробив по воротам, но Шмейхель сыграл надежно. Впрочем, ещё через три минуты Карим добился своего: форвард Реала отдал проникающий пас на Нкунку, получил обратную передачу пяткой, после чего переиграл сразу трёх защитников в центре штрафной – дальше пошёл удар в дальний угол. 1:0!

"Ле Блё" пытались сразу же дожать соперника. Хозяева провели ряд неплохих атак – впрочем, довести их до логического завершения не удалось. Каспер Юлманд, тем временем, решился на тройную замену, бросив в бой Дамсгора, Кристенсена и Корнелиуса вместо Вестергора, Дольберга и Васса. Это случилось на 60-й минуте, а еще через одну показали хромание Варана. В итоге его пришлось заменить

Дания выровняла ход игры и принялась огрызаться. В частности, неплохой дальний удар наносил Кристенсен. Французы не почувствовали изменения в рисунке игры, за что и поплатились на 68-й минуте – Меле перехватил мяч перед штрафной и отдал его Хёйбергу, тот эффектно забросил мяч внутрь на Корнелиуса, а нападающий в касание переправил сферу в сетку. 1:1!

Практически сразу гости могли и выйти вперёд, однако на высоте был Льорис. На 71-й минуте Сков Ольсен с близкого расстояния стрелял в девятку – тот парировал. Корнелиус зацепился за отскок и прострелил из острого угла, но Уго успел перехватить мяч! Франция ответила неточным ударом Гризманна со стандарта и неожиданной заменой Антуана на опорника Рабьо.

Реальный момент "Ле Блё" смогли создать на 82-й минуте, когда Канте решился на выстрел метров с 25-ти. Шансов у Шмейхеля не было, однако гостей спасла крестовина. Впрочем, на этом острота у ворот Каспера в основное время завершилась, чего не скажешь о владениях Льориса. Дания могла прошить голкипера на 86-й минуте в результате классного розыгрыша в штрафной – в его завершении Эриксен оказался перед Уго и мощно пробил.

Льорис спас Францию, но через две минуты ему таки пришлось вынимать мяч из сетки. Корнелиус получил передачу на ход от Меле, легко обошёл в штрафной свежего Салибу (именно он заменил Варана) и с острого угла неожиданно бахнул в ближний – и именно здесь Уго ошибся. 1:2!

Франция пыталась спастись. На 89-й минуте неплохой дальний удар наносил Рабьо (Шмейхель справился), а в компенсированное время Клос бахнул с дистанции – над перекладиной! В конце концов, хозяева так и не забили в ответ. Финальный свисток зафиксировал победу Дании!

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