Дания не смогла выйти на ЧМ-2022 с идеальным результатом, Шотландия сыграет в плей-офф
Состоялись последние поединки отбора на Мундиаль в группе F. Читайте отчет матчей на Футбол 24.
ЧМ-2022, квалификация
Группа F
Шотландия – Дания – 2:0
Гол: Суттар, 35, Адамс, 82
Израиль – Фарерские острова – 3:2
Голы: Даббур, 30 (пен.), Вайсман, 58, Перец, 75 – Ватнамар, 62, Ольсен, 72
Австрия – Молдова – 4:1
Голы: Арнаутович, 4, 55 (пен.), Триммель, 22, Любичич, 83 – Николаеску, 60
ЧМ-2022, отбор: Швейцария разгромом отобрала у Италии путевку в Катар, Англия с покером Кейна изнасиловала Сан-Марино
Вся интрига в группе F умерла за несколько туров до последних матчей. Центральным матчем было противостояние Шотландии и Дании, которые забронировали себе вторую и первую строчку соответственно. Следует отметить, что датчане победили во всех матчах квалификации и могли финишировать с максимальным результатом, но не суждено. Шотландцы не хотели разочаровывать своих болельщиков и уверенно обыграли гостей, забив два безответных мяча. В итоге Дания готовится к Мундиалю, а на Шотландию ожидают матчи плей-офф.
Израиль устроил перестрелку с Фарерскими островами, из которой хозяева вышли победителями. Вингер Шахтера Манор Соломон провел на поле весь матч, но результативными действиями не отличался.
В еще одном матче группы F австрийцы разгромили сборную Молдовы и финишировали на 4-й строчке. Несмотря на это, подопечные Франко Фоды также сразятся за выход на ЧМ-2022 в стыковых матчах благодаря своим успешным результатам в Лиге наций.
Италия расписала сенсационную ничью с Северной Ирландией, потеряв прямую путевку на Мундиаль