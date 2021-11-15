ЧМ-2022, квалификация

Группа F

Шотландия – Дания – 2:0

Гол: Суттар, 35, Адамс, 82

Израиль – Фарерские острова – 3:2

Голы: Даббур, 30 (пен.), Вайсман, 58, Перец, 75 – Ватнамар, 62, Ольсен, 72

Австрия – Молдова – 4:1

Голы: Арнаутович, 4, 55 (пен.), Триммель, 22, Любичич, 83 – Николаеску, 60

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Вся интрига в группе F умерла за несколько туров до последних матчей. Центральным матчем было противостояние Шотландии и Дании, которые забронировали себе вторую и первую строчку соответственно. Следует отметить, что датчане победили во всех матчах квалификации и могли финишировать с максимальным результатом, но не суждено. Шотландцы не хотели разочаровывать своих болельщиков и уверенно обыграли гостей, забив два безответных мяча. В итоге Дания готовится к Мундиалю, а на Шотландию ожидают матчи плей-офф.

Израиль устроил перестрелку с Фарерскими островами, из которой хозяева вышли победителями. Вингер Шахтера Манор Соломон провел на поле весь матч, но результативными действиями не отличался.

В еще одном матче группы F австрийцы разгромили сборную Молдовы и финишировали на 4-й строчке. Несмотря на это, подопечные Франко Фоды также сразятся за выход на ЧМ-2022 в стыковых матчах благодаря своим успешным результатам в Лиге наций.

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