Исландия принимала Данию в рамках третьего раунда Лиги наций. Читайте отчет на Футбол 24.

Лига наций, дивизион А, третий раунд

Исландия – Дания – 0:3

Голы: Сигурйонссон, 45 (аг.), Эриксен, 46, Сков, 61

Англия одержала волевую победу над Бельгией и возглавила группу А2 Лиги наций УЕФА

Дания на классе разобралась с исландцами. Благодаря автоголу Сигурйонссона гости ушли на перерыв в статусе победителя. Сразу в начале второго тайма звезда Интера Кристиан Эриксен удвоил преимущество датчан.

Несмотря на удобное преимущество именно гости продолжали владеть инициативой, что и вылилось в третий гол от полузащитника Хоффенхайма Роберта Скова. Хозяева не смогли ответить хотя бы голом престижа.

Исландия без зачетных баллов замыкает группу А2, Дания расположилась на третьей строчке. Фаворитами группы являются сборные Бельгии и Англии.

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