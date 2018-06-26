Дания – Франция: анонс матча ЧМ-2018

Сборные Дании и Франции встретятся в матче третьего тура ЧМ-2018 в группе С. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Дания – Франция

26 июня, 17:00, Москва, "Лужники"

Главный арбитр: Сандро Риччи (Бразилия)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Фавориты группы С встречаются только сейчас, в третьем туре, когда турнирные расклады понятны процентов на 80. Франция уже в плей-офф – "Ле Блё" осталось выяснить, с какой позиции они туда выходят. Две победы – пусть и непростых – дают команде Дешама возможность перевести дыхание и подготовиться к 1/8 финала. В сегодняшнем поединке французов устроит и ничья, соответственно, очень ожидаемая небольшая ротация состава. Вероятно, мы увидим на поле кого-то из резервистов, которые на днях разорвали в спарринге юношескую команду московского Спартака – 11:0.

Данию мирный итог дуэли с французами также устраивает. Подопечные Аге Харейде набрали 4 очка и еще один добытый балл сделает невозможной потерю путевки в плей-офф, независимо от того, как там в параллельном матче сыграет Австралия.

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К слову, датчане могли решать все вопросы еще во втором туре – если бы обыграли "соккеруз". Однако Австралия продемонстрировала характер, едва не вырвав победу. Можно понять послематчевое разочарование Шмейхеля и Ко – европейская команда недовольна содержанием собственного футбола.

Оба соперника пока демонстрируют приличные серии без поражений. Франция не уступала в последних 6 матчах, Дания – в 11. Это также наводит на мысль, что они заключат между собой мир. Причем – результативный. Датчане отмечаются в трех играх подряд, французы – в 4.

Правда, итоговая ничья может спровоцировать определенные подозрения в отсутствии спортивной борьбы. Дания уже проходила через такой позор на Евро-2004, когда разделила очки со Швецией, отцепив от плей-офф Скуадру Адзурру. Тогда разгорелся масштабный скандал. Как оно будет на этот раз?

Статистика

А вот история отношений Франции и Дании свидетельствует о низкой вероятности ничьи. Это очень бескомпромиссная пара. В 15 матчах между собой они расписали мир лишь однажды. "Ле Блё" имеют небольшое преимущество – 8 побед против 6, при этом безжалостно уступают датчанам по разнице мячей – 20:37.

Кадры

В распоряжении Дидье Дешама – абсолютно полная обойма исполнителей, которые рвутся в бой. Особенно мотивирован Килиан Мбаппе – забив в ворота Перу, форвард ПСЖ стал самым молодым игроком в истории сборной Франции, которые отмечались в финальных частях ЧМ и ЧЕ.

А вот Дания во втором матче подряд будет играть без своего хавбека Уильяма Квиста. После столкновения с перуанцем Фарфаном игрок получил перелом ребра, поэтому на Мундиале-2018 он своей сборной уже не помощник.

Слова

"Самое главное, чтобы команда вошла в 16-ку сильнейших в мире, – говорит Кристиан Эриксен, хавбек Дании. – Французы наверняка хотят быть первыми в группе, но все в наших руках. Да, у нас четыре очка, и нам будет достаточно ничьей, но играть мы собираемся на победу".

"Мы не собираемся никому помогать, мы хотим быть первыми в группе, – подтверждает слова Эриксена главный тренер Франции Дидье Дешам. – Я никогда не скажу команде, что мы играем на ничью. Хочу, чтобы моя команда начала матч без задних мыслей, хочу, чтобы она победила".

Ориентировочные составы

Дания: Шмейхель, Дальсгор, Кьяер, Кристенсен, Стрюгер, Делани, Шене, Эриксен, Поульсен, Систо, Йоргенсен

Франция: Льорис, Эрнандес, Умтити, Варан, Павар, Н'Зонзи, Канте, Матюиди, Фекир, Мбаппе, Жиру

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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