Полуфиналисты прошлого чемпионата Европы креативно подошли к оглашению заявки на ЧМ-2022. Федерация подготовила атмосферное видео, в котором обнародовала 21 фамилию. Отмечается, что в течение недели Каспер Юлманд выберет еще пять счастливчиков для поездки в Катар, где Дания начнет борьбу в группе E вместе с Францией, Тунисом и Австралией.

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Официальная заявка сборной Дании на ЧМ-2022:

Голкиперы: Каспер Шмейхель (Ницца), Оливер Кристенсен (Герта)

Защитники: Симон Кьяер (Милан), Йоаким Андерсен (Кристалл Пелес), Йоаким Меле (Аталанта), Андреас Кристенсен (Барселона), Расмус Кристенсен (Лидс), Йенс Ларсен (Трабзонспор), Виктор Нельссон (Галатасарай), Даниэль Васс (Брондбю)

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Полузащитники: Томас Дилейни (Севилья), Матиас Йенсен (Брентфорд), Кристиан Эриксен (Манчестер Юнайтед), Пьер-Эмиль Хейберг (Тоттенхэм)

Нападающие: Андреас Сков Ольсен (Брюгге), Йеспер Линдстрем (Айнтрахт), Андреас Корнелиус (Копенгаген), Мартин Брейтвейт (Эспаньол), Каспер Дольберг (Севилья), Миккель Дамсгор (Брентфорд), Йонас Винд (Вольфсбург).