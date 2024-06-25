Дания – Сербия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2024
21:27 - Читати українською
Датчане и сербы встречаются на групповом этапе Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Дания - Сербия стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO.
Дания – Сербия: анонс матча Евро-2024
Сербы уступили Англии и сыграли вничью со Словенией. Датчане сыграли вничью оба своих матча – со Словенией и Англией.
Стартовые составы команд
Дания: Шмейхель – Андерсен, Вестергор, Кристенсен – Меле, Юльмен, Хёбьерг, Ба – Эриксен – Хейлунд, Винд
Сербия: Райкович – Велькович, Миленкович, Павлович – Живкович, Илич, Гудель, Лукич, Младенович – Самарджич – Митрович
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter