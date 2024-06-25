Датчане и сербы встречаются на групповом этапе Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Дания - Сербия стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO.

Дания – Сербия: анонс матча Евро-2024

Сербы уступили Англии и сыграли вничью со Словенией. Датчане сыграли вничью оба своих матча – со Словенией и Англией.

Стартовые составы команд

Дания: Шмейхель – Андерсен, Вестергор, Кристенсен – Меле, Юльмен, Хёбьерг, Ба – Эриксен – Хейлунд, Винд

Сербия: Райкович – Велькович, Миленкович, Павлович – Живкович, Илич, Гудель, Лукич, Младенович – Самарджич – Митрович