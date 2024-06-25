Глядя на вывеску этого матча, сразу напрашивается историческая параллель. В далеком 1992-м именно Дания в последний момент заменила дисквалифицированную Югославию (Сербия считает себя ее преемницей) на континентальном первенстве в Швеции, сенсационно дошла до финала и положила там на лопатки мощных немцев. Если смотреть на статистику личных встреч датчан и современных сербов, здесь также для команды Юлманда чисто приятные воспоминания – три победы в трех матчах.

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Сейчас на продолжение борьбы в плей-офф претендуют обе сборные. Победа той или иной команды автоматически выведет ее в 1/8. А вот ничья больше устроит Данию, которая имеет на одно очко больше. Вообще, и датчане, и сербы очень малословны в атаке. На двоих пока что забили лишь три гола. Хотя по содержанию игры на представителей полуострова Ютландия смотреть значительно приятнее. Сербы же выглядели хуже словенцев, сравняв счет только на последних минутах, и минимально уступили Англии, хотя в том, что не случилось разгрома, большая "заслуга" постной команды Саутгейта.

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Сербия, пожалуй, единственная сборная этого Евро, которую уже с первого тура кошмарят скандалы. Сначала черная кошка пробежала между главным тренером Стойковичем и капитаном Тадичем. Затем в уличную драку встрял сын президента страны Данило Вучич. А после второго тура команда угрожала сняться с Евро из-за политических скандирований албанских и хорватских фанатов – своих главных идеологических врагов.

Добавьте сюда давление сербской прессы, которая считает нынешнего рулевого самым слабым специалистом в истории сборной. Как в таком безумии наработать на победу – неизвестно. Еще и без Филипа Костича приходится играть с первого тура – у хава Ювентуса травма колена.

Сербы не скрывают, что опасаются в составе Дании опытного Кристиана Эриксена и мощного наконечника атак Расмуса Хёйлунда. А стоило бы выделить еще и всегда надежного Каспера Шмейхеля, который в свои 37 уже превзошел своего отца Петера, став самым возрастным голкипером сборной на европейских форумах. Предыдущая победа сборной Дании на этом турнире произошла в 2021-м – над Россией. Будет хороший символизм, если следующий триумф случится над симпатиками оккупантов.

Ориентировочные составы на матч Дания – Сербия

Дания: Шмейхель – Андерсен, Кристенсен, Вестергор – Ба, Хёйберг, Юльмен, Эриксен, Меле – Хёйлунд, Винд

Сербия: Райкович – Велькович, Павлович, Миленкович – Живкович, Илич, Лукич, Младенович – Тадич, Митрович, Милинкович-Савич

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