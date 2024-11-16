Сборная Испании в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА 2024/25 победила Данию (2:1). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Испанцы удачно начали матч, забив уже на 15-й минуте: Оясабаль, получив передачу от Переса, поразил нижний правый угол ворот.

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После перерыва испанцы удвоили свое преимущество: Ольмо отдал пас Пересу, и тот, обыграв защитников, точно пробил по воротам.

В конце матча Дания все же смогла забить гол, но это не повлияло на итоговый результат.