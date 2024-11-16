Дания – Испания – 1:2 – видео голов и обзор матча Лиги наций
16 ноября 12:38 - Читати українською
Сборная Испании в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА 2024/25 победила Данию (2:1). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
Микель Оярсабаль 15’
Айозе Перес 58’
15’ Микель Оярсабаль
58’ Айозе Перес
Испанцы удачно начали матч, забив уже на 15-й минуте: Оясабаль, получив передачу от Переса, поразил нижний правый угол ворот.
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После перерыва испанцы удвоили свое преимущество: Ольмо отдал пас Пересу, и тот, обыграв защитников, точно пробил по воротам.
В конце матча Дания все же смогла забить гол, но это не повлияло на итоговый результат.
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