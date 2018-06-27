Дания – Франция: послематчевая пресс-конференция Дидье Дешама

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничью в поединке 3 тура ЧМ-2018 против Дании.

Напомним, Франция и Дания расписали первую нулевую ничью на ЧМ-2018. Обе команды вышли в 1/8 финала турнира.

"Цель достигнута, это самое главное. Возможно, матч в концовке получился скучным, потому что Данию тоже устраивало одно очко. Мы не нашли возможности забить. Никаких неоправданных рисков нам не хотелось. Достигли нужного результата.

Дания – Франция – 0:0 – видеообзор матча

У Испании и Германии были такие же проблемы, как у нас – вскрыть оборону соперника. На турнире все команды хорошо подготовились в спортивном плане. Но я не говорю, что мы не хотели победы. Это был нейтральный матч, особенно последние 15 минут.

Было непросто, но мы вышли из группы с первого места. Мы достигли того, к чему стремились. Сейчас перед нами небольшая горка, на которую нужно взойти. Надеюсь, мы пройдем и следующий этап плей-офф", – цитирует Дешама Championat.

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