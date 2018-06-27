Дания – Франция: послематчевая пресс-конференция Аге Харейде

Наставник сборной Дании Аге Харейде поделился впечатлениями от матча против Франции.

"Мы хотели играть компактно сзади, не прессингуя. Французы сильны в контратаке. Решили, что нам нужно контратаковать, поэтому засели глубоко в обороне.

Дания – Франция – 0:0 – видеообзор матча

У нас была тяжелая группа, одна из самых сложных. А сборная Перу, возможно, сыграла лучше всех в группе, несмотря на всего три очка в активе. Чтобы побеждать, нужно обладать разными стилями. Мы рады, что вышли в следующий раунд. Ребята прекрасно играли и отдали все, чтобы выйти на следующий уровень.

Франция – это прекрасная команда. Она переходила в контратаку, когда мы теряли контроль. У них большая скамейка запасных. Им прекрасно удавалась контратаки со всеми соперниками. Большие футбольные страны обычно начинают с легкой ноги, постепенно набирая обороты.

Если говорить о нашем следующем сопернике, скорее всего, в лице Хорватии, то это очень хорошая команда с сильными игроками. Думаю, что они многих могут удивить. Я видел их в начале турнира, это было мощно. С Хорватией надо играть разумно, организованно, используя индивидуальные качества", – цитирует Харейде Чемпионат.

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