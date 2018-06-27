toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
НИГЕРИЯ - АРГЕНТИНА ИСЛАНДИЯ - ХОРВАТИЯ ДАНИЯ - ФРАНЦИЯ АВСТРАЛИЯ - ПЕРУ Новости ЧМ 2018

Дания – Франция: послематчевая пресс-конференция Аге Харейде

26 июня 19:57 36 Читати українською
Дания – Франция: послематчевая пресс-конференция Аге Харейде
Аге Харейде / Фото: соцсети

Наставник сборной Дании Аге Харейде поделился впечатлениями от матча против Франции.

"Мы хотели играть компактно сзади, не прессингуя. Французы сильны в контратаке. Решили, что нам нужно контратаковать, поэтому засели глубоко в обороне.

Дания – Франция – 0:0 – видеообзор матча

У нас была тяжелая группа, одна из самых сложных. А сборная Перу, возможно, сыграла лучше всех в группе, несмотря на всего три очка в активе. Чтобы побеждать, нужно обладать разными стилями. Мы рады, что вышли в следующий раунд. Ребята прекрасно играли и отдали все, чтобы выйти на следующий уровень.

Франция – это прекрасная команда. Она переходила в контратаку, когда мы теряли контроль. У них большая скамейка запасных. Им прекрасно удавалась контратаки со всеми соперниками. Большие футбольные страны обычно начинают с легкой ноги, постепенно набирая обороты.

Если говорить о нашем следующем сопернике, скорее всего, в лице Хорватии, то это очень хорошая команда с сильными игроками. Думаю, что они многих могут удивить. Я видел их в начале турнира, это было мощно. С Хорватией надо играть разумно, организованно, используя индивидуальные качества", – цитирует Харейде Чемпионат.

ЧМ-2018 Дания – Франция: первые "нули" Мундиаля, игра для собственного удовольствия обоих сборных и спокойный выход в плей-офф

ЧМ 20183 тур

Дания - Франция: Вторник 26 июня 2018

Дания
Матч окончен
0 : 0
Франция
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Дания Дания Дания - Франция Аге Харейде Аге Харейде
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
15
мин
Мексика
17:00
Швеция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук