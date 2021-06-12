Хозяева мощно провели первую половину, однако забить никак не удавалось. Настоящий ужас случился на 43-й минуте. Хавбек датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на газон. После вмешательства врачей и затяжной паузы было принято решение продолжить поединок.

Дания сенсационно проиграла Финляндии на Евро-2020 после драмы Эриксена – чудо дебютантов с одним ударом

Потеря лидера не изменила настроения Дании, которая продолжала давить на ворота Финляндии после перерыва. Расточительство аукнулось, когда на 60-й минуте гости забили с первого же удара – Похьянпало оказался самым расторопным на втором этаже. Драму Дании подытожил Хейберг, который не смог реализовать пенальти. 0:1 – Финляндия с победы начинает свой первый Евро, а подопечным Хюльманда лучше забыть этот день.