Звезда "дьяволов" Ромелу Лукаку пообещал акцию поддержки в честь своего одноклубника из Интера.

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"Я хочу посетить Кристиана в больнице. Я говорил об этом с тренером, и он, очевидно, согласился. Также мы остановим игру на 10-й минуте, чтобы отдать ему честь. Выбьем мяч и будем для него аплодировать", – приводит слова Лукаку Football Italia.

Добавим, что матч второго тура Евро Дания - Бельгия состоится уже завтра (17 июня).

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