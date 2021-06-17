Кристиан Эриксен не имеет права подвести весь футбольный мир, который объединился ради датского полузащитника.

На 10-й минуте матча Дания – Бельгия футболисты остановились, чтобы аплодисментами поддержать Кристиана Эриксена. К перфомансу присоединились абсолютно все участники поединка – от фанатов до арбитров.

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Напомним, Эриксен в конце первого тайма матча Дания – Финляндия (0:1) упал на газон без сознания, после чего врачи долгое время делали массаж сердца. В конце концов, после реанимационных мероприятий Эриксена в кислородной маске вынесли на носилках, а матч был приостановлен.

К счастью, с Кристианом все в порядке, но на игрока Интера будет ожидать операция, чтобы избежать подобных случае его в будущем.

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