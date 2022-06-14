Дания убедительно победила Австрию и стала лидером группы 1 в дивизионе A. Смотрите видео голов и обзор матча Дания – Австрия на Футбол 24.

Дания вышла вперед на 21 минуте: Меле прорвался по левому флангу и должен был отдавать в центр. Читалась передача на Корнелиуса, однако одноклубник Малиновского отдал на Винда под себя, который расстрелял ворота австрийцев.

Хорватия впервые победила Францию и оставила "Ле Блё" на дне таблицы, Дания одолела Австрию и возглавила группу

Второй гол забили перед перерывом, и снова участие принял Винд. Корнелиус сразился за мяч и сбросил на Винда, который заметил всеми забытого Скова Ольсена в зоне правого инсайда. Точная передача, удар в касание с левой – Дания удваивает преимущество, которое удержало до финального свистка.

Таким образом, датчане набрали 9 очков после 4 туров и возглавляют группу 1. Хорватия вторая с 7 пунктами, затем – Австрия (4 балла), а замыкает квартет Франция с 2 очками.