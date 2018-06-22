Дания – Австралия: послематчевая пресс-конференция Берта ван Марвейка

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк поделился впечатлениями после матча групвого этапа ЧМ-2018 против Дании.

"Я расстроен результатом этой игры. Я гордился командой после игры с французами, хотя и был разочарован. Но, судя по тому, как складывались матчи, я считаю, что мы должны были одержать уже четыре очка. Мы заслужили сегодня победу, и я разочарован результатом матча.

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Сегодня мои игроки меня тоже удивили, они играют лучше с каждым матчем. Первые 15 минут мы нервничали, а потом мы начали наращивать мощь, мы нащупали игру в середине поля и начали играть в футбол уверенно. Все играли очень хорошо, мы контролировали большую часть игры, создали очень много моментов, и я не могу поверить, что мы не забили больше одного мяча.

Но для меня и моей команды теперь важно просто выиграть следующую игру. От меня не зависит, что будет в матче соперников, нам нужно просто сосредоточиться на следующей игре", – цитирует ван Марвейка ТАСС.