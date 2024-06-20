Датчане встречаются с англичанами во втором туре Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Дания – Англия стартует в 19:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO.

Дания – Англия: анонс матча Евро-2024

Англия начала Евро-2024 с минимальной победы над Сербией, а вот Дания потеряла очки против Словении. Гарет Саутгейт не сделал ни одного изменения в составе.

Стартовые составы команд

Дания: Шмейхель – Андерсен, Кристенсен, Вестергор – Меле, Юлманд, Хёйберг, Кристиансен – Эриксен – Хёйлунд, Винд.

Запасные: Хермансен, Рённов, Кьяер, Йенсен, Сков Ольсен, Дольберг, Йоргенсен, Дамсгор, Ньоргор, Ба, Поульсен, Драер, Кристенсен, Бруун Ларсен.

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер – Трент, Райс – Сака, Беллингем, Фоден – Кейн.

Запасные: Рамсдейл, Хендерсон, Конса, Данк, Галлахер, Тоуни, Гордон, Уоткинс, Боуэн, Эзе, Гомес, Палмер, Уортон, Майну.

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