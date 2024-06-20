Сборная Англии не изменилась. “Три льва” в 1-м туре победили Сербию, выдав классический матч эпохи Гарета Саутгейта – после быстрого гола команда засушила игру, завершив с 7 ударами по воротам и 0,54 xG. Зато и балканцы ничего не создали, нанеся всего 4 выстрела по воротам. Можно не сомневаться, что в поединке против Дании британцы будут работать в том же русле.

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Едва ли не больше всего критики получил Фоден, что не очень справедливо. Во-первых, его манчестерская позиция "десятки" занята Беллингемом (а Джуд благодарит прекрасной игрой и голами). Во-вторых – Англия не демонстрирует доминантного стиля, работая с 53% владения и по большей части сосредотачиваясь на уничтожении футбола в матче. Тем не менее, некоторые обозреватели считают, что место Фила в старте на Данию теперь не является гарантированным.

Можно конечно говорить об отсутствии Люка Шоу, о Палмере в запасе или недоверии к Эзе, но глобально содержание игры Англии от этого не изменилось бы. Команда Гарета Саутгейта на топ-турнирах всегда играет так, как против Сербии. Это подтверждается даже элементарной статистикой – лишь в 1 из 8 последних матчей "трех львов" на Евро забивали более двух голов (к сожалению, это был четвертьфинал с Украиной).

Рисковать сегодня у Англии смысла нет. Британцы лидируют в группе, их устроит и ничья. У сборной Дании ситуация не столь проста, ведь после ничьей со Словенией команда имеет всего одно очко. Катастрофы в случае провала против островитян не произойдет, ведь все решит поединок с сербами – но никто не гарантировал отсутствие ничьей или поражения в той встрече.

Скандинавам желательно играть на победу, чтобы получить лучший поул-позишн в последнем туре. Способны ли на это подопечные Каспера Юлманда? Вот здесь разговор становится непростым. Первый тайм со словенцами несколько напомнил времена Евро-2024, когда Дания со своим романтическим футболом крушила дошла до полуфинала. И поражение от Англии до сих пор кажется несправедливым.

Эриксен забил гол за сборную через 1100 дней после своего сердечного приступа, однако его момент был едва ли не единственным в исполнении "датского динамита". Во втором тайме проблемы с обострением никуда не делись, однако команда еще и Словении дала разгуляться – и, в конце концов, пропустила заслуженный гол. С таким футболом победить Англию будет нереально.

Впрочем, за ничью датчанам зацепиться вполне по силам. Особенно с учетом возвращения Кьяера в центр обороны. Несмотря на почтенный возраст, Симон остается важным элементом в защите Каспера Юлманда. Кроме того, коллектив здорово прессингует, а британцы имели определенные проблемы под давлением сербов – Пикфорду приходилось выносить мяч, а не разыгрывать.

Посмотрим, как дела пойдут в реальности. Нынешний чемпионат Европы учит не ориентироваться на преимущество в классе, стоимость состава или уровень игры в предыдущих поединках. На турнирах сборных каждый матч – это отдельная история, развитие которой всегда может пойти по неожиданному и нелогичному сценарию. За это мы Евро и любим.

Ориентировочные составы на матч Дания – Англия

Дания: Шмейхель – Кристенсен, Андерсен, Вестергор – Ба, Хьюлманд, Хёйбьерг, Эриксен, Меле – Винд, Хёйлунд

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Геи, Триппьер – Александер-Арнольд, Райс – Сака, Беллингем, Фоден – Кейн

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