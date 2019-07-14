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Дани Алвес заинтересовал сразу 3 гранда АПЛ

18:05 106 Читати українською
Дани Алвес заинтересовал сразу 3 гранда АПЛ
Дани Алвес / Reuters

Экс-защитник ПСЖ Дани Алвес может попробовать свои силы в чемпионате Англии.

36-летний Дани Алвес заинтересовал сразу 3 английские топ-клубы, сообщает Mundo Deportivo.

"Месси – мой друг, но своими словами он проявил неуважение к сборной Бразилии", – Дани Алвес

По информации издания, на бразильца претендуют Манчестер Сити, Тоттенхэм и Арсенал.

Ранее сообщалось, что футболист мечтает о возвращении в Барселону. Добавим, что Алвес покинул ПСЖ этим летом на правах свободного агента.

Дани Алвес обновил мировой рекорд по выигранным трофеями

Напомним, Дани Алвес недавно победил на Копа Америка-2019 и закрепился в статусе самого титулованного футболиста всех времен (40 трофеев).

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