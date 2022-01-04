Защитник "сине-гранатовых" активно готовится к дебюту после возвращения в Барселону.

Во время открытой тренировки легендарный бразилец продемонстрировал молодым партнерам свои навыки. Дани Алвес отметился красивым голом в символической двусторонке – получив мяч на углу штрафной, защитник эффектно забросил его в дальнюю девятку.

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Стоявший в воротах голкипер едва не влетел в сетку вместе с мячом. Удар самого титулованного футболиста мира вызвал аплодисменты зрителей, собравшихся на трибунах.

Напомним, 38-летний бразилец вернулся в Барселону на правах свободного агента, подписав контракт до завершения текущего сезона. Недавно Алвес сдал положительный тест на коронавирус, но уже преодолел болезнь.