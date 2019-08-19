toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ФИЛИППЕ КОУТИНЬО ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Дани Алвес забил победный гол в первом же матче за Сан-Паулу

11:10 44 Читати українською
Дани Алвес забил победный гол в первом же матче за Сан-Паулу
Дани Алвес / Твиттер Сан-Паулу

Легендарный бразилец триумфально вернулся на родину после многолетних выступлений в Европе.

Чемпионат Бразилии, 15 тур

Сан-Паулу – Сеара – 1:0

Гол: Дани Алвес

Хави выиграл первый трофей в тренерской карьере – для этого ему понадобилось всего 3 матча

Экс-игрок Барселоны забил гол, который принес победу его команде над Сеарой. В отчетной игре Алвес выступал не на привычной позиции правого защитника, а в полузащите, поэтому неудивительно, что на 40 минуте он оказался с мячом в сердце штрафной оппонентов. Уверенный удар мимо кипера – гол, который так и остался единственным в матче.

Безумная презентация Дани Алвеса в Сан-Паулу – босиком на эмблеме вместе с легендами и 45 тысяч фанов

Кстати, против Сеары дебютировал еще один статусный новичок Сан-Паулу – Хуанфран сыграл на правом фланге защиты. Также не следует забывать о бывших "динамовцах" Че Че и Витора Буэно, которые также помогли команде добыть три очка.

blog_ava
Тухель назвал условие, при котором ПСЖ не отпустит Неймара
09:52
218
Теги
Видеоновости Данило Дас Невес Че Че Данило Дас Невес Че Че Витор Буэно Витор Буэно Мир Дани Алвес Дани Алвес Хуанфран Хуанфран Сан-Паулу Сан-Паулу Бразилия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
3
мин
Вулверхэмптон
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук