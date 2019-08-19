Дани Алвес забил победный гол в первом же матче за Сан-Паулу

Легендарный бразилец триумфально вернулся на родину после многолетних выступлений в Европе.

Чемпионат Бразилии, 15 тур

Сан-Паулу – Сеара – 1:0

Гол: Дани Алвес

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Экс-игрок Барселоны забил гол, который принес победу его команде над Сеарой. В отчетной игре Алвес выступал не на привычной позиции правого защитника, а в полузащите, поэтому неудивительно, что на 40 минуте он оказался с мячом в сердце штрафной оппонентов. Уверенный удар мимо кипера – гол, который так и остался единственным в матче.

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Кстати, против Сеары дебютировал еще один статусный новичок Сан-Паулу – Хуанфран сыграл на правом фланге защиты. Также не следует забывать о бывших "динамовцах" Че Че и Витора Буэно, которые также помогли команде добыть три очка.