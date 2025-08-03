Дани Алвеса в январе 2023 года арестовали после обвинений в изнасиловании. За решеткой бразилец провел 14 месяцев. Во время заключения Джоана Санс развелась с экс-игроком Барселоны.

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После того как Дани Алвеса освободили из тюрьмы пять месяцев назад, Санс и ее бывшего мужа видели вместе в Барселоне. Недавно в своих соцсетях женщина объявила, что беременна от бывшего мужа. Таким образом, бразилец в третий раз станет отцом.

Напомним, Дани Алвес за свою карьеру он выиграл 43 трофея. В составе Барселоны бразилец сыграл в 408 матчах, выиграв три Лиги чемпионов, три Клубные чемпионаты мира, шесть титулов чемпиона Испании, четыре Кубка Испании и четыре Суперкубка Испании.

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