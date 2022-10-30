Самый титулованный футболист мира Дани Алвес временно вернулся в клуб, которому посвятил не один год.

Летом 39-летний бразилец покинул Барселону и перебрался в Пумас. Сезон мексиканского первенства завершился 10 октября, но Алвес не собирается прекращать тренировки.

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Как сообщает Marca , он занимается со второй командой Барселоной под руководством Рафы Маркеса, с которым провел два сезона в футболке "блаугранас". Дело в том, что Дани надеется получить вызов от Тите на чемпионат мира, поэтому стремится находиться в оптимальной форме.

На катарском Мундиале, который начнется менее чем через месяц, сборная Бразилии будет противостоять Швейцарии, Камеруну и Сербии. Будут стартовать "селесао" с последними.

К слову, контракт Алвеса с Пумасом рассчитан до лета 2023 года. Опытный защитник провел за мексиканцев 12 матчей, в которых отличился четырьмя ассистами.