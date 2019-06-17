Дани Алвес: В ПСЖ мы не достигли результатов, мне нужна команда, которая действительно может конкурировать

Защитник ПСЖ Дани Алвес рассказал о своем будущем.

"Сейчас я сосредоточен на выступлении за сборную Бразилии на Копа Америка. После турнира приму решение относительно своего будущего. Оно будет зависеть от предложений, которые я получу.

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Мне нравится в ПСЖ, но в спортивном плане мы не достигли ожидаемых результатов. Мне нужна команда, которая действительно может конкурировать.

"Я больше не буду терпеть суперзвездное поведение", – президент ПСЖ раскритиковал игроков своей команды

Барселона – это мой дом. Я всегда это говорил и больше ничего не скажу. Мне нравится этот клуб. Люблю всех людей в Барселоне, всех, кто является частью команды", – цитирует Дани Алвеса Sport.es.