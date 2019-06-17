Дани Алвес: В ПСЖ мы не достигли результатов, мне нужна команда, которая действительно может конкурировать

Франция — 00:35 174
-
ПСЖ готов продать Неймара, – L’Equipe
-
Зозуля получил персональную просьбу от фанатов Альбасете – они устроили команде овацию, несмотря на невыход в ПримеруИспания — 16 июнь 231
-
Супряга подтвердил, что в следующем сезоне будет выступать за СК Днепр-1Украина — 16 июнь 272
-
Альбасете – Мальорка: Зозуля остается без Примеры – украинец едва не стал героем и приближается к уходуИспания — 16 июнь 713
-
Фенербахче и Шальке не могут сойтись в цене за КоноплянкуТурция — 16 июнь 287